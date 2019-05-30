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أعنف مشاهد القتل على الإطلاق.. فهد يتفنن في تعذيب غزالة! (فيديو)

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أعنف مشاهد القتل على الإطلاق.. فهد يتفنن في تعذيب غزالة! (فيديو)
youtube.com-Kruger Sightings
فهد يعذب غزالة حتى الموت
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شهد سياح محمية "سابي-سيند" في جنوب إفريقيا أعنف المشاهد  الوحشية أثناء اصطياد فهد لغزال شارد عن قطيعه.

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ونشر الفيديو على قناة Kruger Sightings في "يوتيوب"، حيث يؤكد شاهد العيان الذي صور الواقعة، أنه سمع صرخات يائسة للحيوان عندما توقف عند النهر لمشاهدة الفيلة.

وتبين أن مصدر الصوت كان غزالة صغيرة أمسك بها فهد شاب ولم يقتلها على الفور بل أخذ يلاعبها كما تلاعب قطة فأرا.

وتظهر مشاهد الفيديو كيف يطلق الفهد سراح الغزالة من بين مخالبه ومن ثم يقبض عليها من جديد مكررا العملية عدة مرات خلال 45 دقيقة حتى تفقد الغزالة قواها وينقض عليها الفهد بالضربة القاضية ويبدأ بنهش جسدها.

المصدر: لينتا. رو

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