العثور على "سمكة ذهبية" عملاقة عمرها "100 عام"!

عثر صياد خبير على "سمكة ذهبية" عملاقة طولها 91 سم ووزنها 14 كغ، في بحيرة Brainerd الأمريكية.

Giant 'GOLDFISH' found in US lake is actually '100-year-old' mutant bigmouth buffalo weighing 32 pounds https://t.co/zyI1bbZyCU — Daily Mail US (@DailyMail) June 21, 2019

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وأوضح الصياد جيسون فوغيت، وعمره 33 عاما، أنه عرف أنها سمكة ضخمة من نوع buffalo fish، التي عادة ما تكون رمادية داكنة، ولكن ألوان السمكة البرتقالية المكتشفة أصابته بالحيرة فعلا، لذا اتصل بالدكتور أليك لاكمان، عالم الأحياء في جامعة ولاية "نورث داكوتا"، الذي فحص بنية الكالسيوم وتوصل إلى أن عمرها 100 سنة على الأقل.

ويعتقد لاكمان أن طفرة جينية يمكن أن تكون السبب وراء تلون السمكة باللون الذهبي المشرق الفريد.

وقال السيد فوغيت إنه لم يكن مدركا مدى ندرة هذا النوع من الأسماك، ولو علم ما اصطادها.

والآن، ستخضع السمكة للتحنيط لوضعها تذكارا، بمساعدة صديق جيسون زميله الصياد، جيمي بريتشاك.

المصدر: ديلي ميل