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حيوان نادر يتجول في مرآب للسيارات! (فيديو)

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حيوان نادر يتجول في مرآب للسيارات! (فيديو)
pexels.com -Pixabay
صورة أرشيفية
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تمكن بريطاني من تصوير فيديو فريد لثعلب albino fox النادر وهو يتجول في موقف للسيارات شمال مدينة لندن.

وذكرت صحيفة مترو، أن تشيمانسكي بيريرا (42 عاما)، الذي صور الفيديو، تفاجأ عندما شاهد الحيوان النادر، ففي البداية كان يعتقد أنه كلب.

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وتظهر مشاهد الفيدو الثعلب الأبيض النادر يتجول مع كلاب بين السيارات بالقرب من مبنى سكني.

ولم تسجل في إنجلترا سوى بضعة حالات عن مشاهدة هذه الحيوانات البيضاء في القرى والمدن المأهولة.

ووفقا لبيريرا، تعد مصادفة هذا الحيوان النادر أمر قليل الحدوث، لذلك هو سعيد جدا لرؤيته ولتصوير مقطع فيديو يشارك به كل مهتم بهذا الحيوان.

المصدر: صحيفة مترو

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