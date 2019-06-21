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فيل جائع يخترق بنابيه جسد رجل حتى الموت!

متفرقات

فيل جائع يخترق بنابيه جسد رجل حتى الموت!
pexels.com-Moments Immortalized
صورة أرشيفية
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هاجمت ثلاثة فيلة برية زوجين نائمين في إحدى الحدائق الوطنية في تايلاند، حيث غرز أحد الفيلة نابيه بالزوج وأرداه قتيلا.

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وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الحيوانات البرية كانت تبحث عن طعام وعثرت في طريقها على خيمة كان ينام فيها زوجان.

وتمكنت المرأة من الاختباء تحت الشاحنة المركونة بجانب الخيمة، أما زوجها فقد حاول الهرب ركضا، دون جدوى، إذ هجم عليه أحد الفيلة وغرز نابيه حتى اخترقا جسد الرجل، الذي توفي على الفور.

وتذكر الوكالة الفرنسية، أن السنوات العشر الماضية شهدت تجاوزات كبيرة من البشر بحق الغابات في هذه المنطقة، حيث أزيلت منها مساحات واسعة، ما أدى لفقدان الحيوانات البرية لموائلها الطبيعية.

وأدى قطع أشجار الغابات إلى إجبار الفيلة على الخروج والاصطدام بالبشر بحثا عن الطعام، ووقوع حوادث كثيرة من هذا النوع.

المصدر: لينتا. رو

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