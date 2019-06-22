ماعز "ينتقم" لوحيد قرن و"يقتل" مطارديه!

لقي رجلان، يمارسان الصيد غير القانوني، حتفهما في زيمبابوي بعد تعرضهما لحادث إثر مطاردة حراس محمية طبيعية لهما.

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وذكرت إذاعة Nehanda Radio المحلية، أن الحادث وقع في محمية وادي نهر بوبي الطبيعية، بالقرب من حدود جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري.

وطارد حراس المحمية أربعة صيادين مخالفين، كانوا يتعقبون وحيد قرن لاصطياده. وانتهت المطاردة باصطدام سيارة الصيادين بماعز، وفقد السائق السيطرة على العربة فانحرفت عن الطريق وانقلبت متدحرجة في المكان.

وتوفي اثنان من الصيادين، على الفور، بسبب إصاباتهم بجراح قاتلة ونجا اثنان منهم، قبض عليهما بتهمة صيد حيوانات نادرة وسيتم تقديمهما للمحاكمة يوم 28 يونيو الجاري.

المصدر: لينتا. رو