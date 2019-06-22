تعرف على أفضل خدمة طواقم الطيران في العالم!

صنفت منظمة "سكاي تراكس" لخدمات الطيران الدولية أفضل طواقم شركات خطوط النقل الجوي في العالم، اعتمادا على استطلاع عام لرأي المسافرين وأخصائي المنظمة.

وقيّم الأخصائيون طواقم شركات الخطوط الجوية وفقا لمجموعة من المعايير أهمها: الانتباه والحماس وحسن الاستقبال والحرفية والحفاوة والود.

إقرأ المزيد

واحتل أفراد طواقم الخطوط الجوية السنغافورية Singapore Airlines مركز الصدارة في هذا التصنيف. وجاء أفراد طواقم خطوط Garuda Indonesia الإندونيسية في المركز الثاني. وتلاهم موظفو شركة All Nippon Airways اليابانية في الدرجة الثالثة. ثم موظفو شركة Thai Airways التايلاندية بالمرتبة الرابعة.

وتضمن التصنيف، الذي شمل 20 شركة، الخطوط الجوية لدولتين عربيتين، هما الخطوط الجوية القطرية، التي جاءت في المركز التاسع، وشركة طيران الإمارات التي احتلت المركز التاسع عشر.

المصدر: لينتا. رو