صور تظهر لحظة ابتلاع ثعبان لتمساح ضخم!

كشفت صور تحبس الأنفاس لحظة قيام ثعبان بابتلاع تمساح ضخم بعد مهاجمته في مستنقع بأستراليا.

ورصد مغامر يهوى رياضة التجذيف هذا المشهد المروع في كوينزلاند، حيث التقط صورا تجسد التفاف الثعبان حول التمساح، لخنقه حتى الموت قبل التهامه.

إقرأ المزيد

وابتلع olive python، وهو ثاني أكبر ثعبان في أستراليا، معظم التمساح ببطء شديد، حيث لم تكشف اللقطات سوى ذيل الحيوان الضخم.

وشارك مارتن مولر الصور مع المنظمة غير الربحية: GG Wilidlife Rescue، التي نشرتها على حسابها في "فيسبوك" وكتبت: "صور مذهلة لثعبان olive python، ثاني أكبر ثعبان في أستراليا، يتغذى على تمساح أسترالي في المياه العذبة".

وفي حديثها مع Daily Mail Australia، قالت مالكة المنظمة، ميشيل جونز: "من الشائع بالنسبة للثعابين هذه أنها تلتهم أي شيء يقع في فمها، مع انفصال فكيها كمحاولة لابتلاع التماسيح".

وأثارت الصور الملتقطة ردود أفعال هائلة على "فيسبوك"، حيث علّق زهاء 15 ألف مستخدم عليها.

المصدر: ميرور