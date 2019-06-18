أماكن محظورة ومخيفة يمكنك "زيارتها" من منزلك!

تعد خرائط "غوغل" مفيدة جدا لنقلك إلى مواقع تجهلها، ولكن الكثير من الناس لا يدركون أن Google Street View يمكن أن يحولك إلى مستكشف حقيقي.

وفيما يلي بعض الأماكن الأكثر روعة في العالم، التي يمكن التجول فيها بأمان من منزلك:

- قرية دمى القتلى

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تشتهر هذه القرية الصغيرة الواقعة في اليابان، بوجود سيدة تدعى تسوكيمي أيانو، تقوم بتصنيع دمى مماثلة لكل شخص يموت في القرية.

والآن، يفوق المئات من الدمى عدد الأشخاص الأحياء في المسكن الجبلي المعزول، ويمكنك اكتشاف الكثير منها عبر Google Street View.

- تشيرنوبل

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تقع محطة تشيرنوبل للطاقة النووية بالقرب من بلدة بريبيات في أوكرانيا.

وانفجرت محطة توليد الطاقة في أبريل عام 1986 بسبب خلل في مفاعلها الرابع، ما أدى إلى إجلاء زهاء 116 ألف شخص من المنطقة المحيطة، ومن غير القانوني العيش في منطقة الانفجار على بعد 30 كم.

ويمكن زيارة المنطقة لفترة قصيرة جدا كسائح، كما يمكن استكشافها عبر خرائط "غوغل".

- "سكوت هت" (Scott's Hut)

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شُيّد هذا الكوخ في عام 1911 من قبل البعثة البريطانية للقارة القطبية الجنوبية بين عامي 1910 و1913، بقيادة المستكشف الشهير روبرت فالكون سكوت، الذي توفي مع رفاقه بعد مهمة قاتلة إلى القطب الجنوبي في عام 1912.

واكتُشف كوخه في عام 1956 عندما أخرجه المستكشفون الأمريكيون من الجليد والثلوج. وحافظت الظروف الباردة على حالته المثالية، وتسمح خرائط "غوغل" باستكشاف الداخل ورؤية الظروف، التي عاشها سكوت ورفاقه منذ أكثر من 100 عام.

- البرية الألمانية

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يعد هذا المكان مخيفا وجميلا في الوقت نفسه، ويجعلك تشعر بالبرد بمجرد النظر إليه.

ويوجد الموقع الألماني في جبل يسمى Kleiner Gleichberg، حيث التقطت خرائط "غوغل" صورة غريبة لما يشبه فصل الشتاء الغريب هناك.

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- موقع نهاية سفينة التيتانيك

على الرغم من عدم القدرة على رؤية حطام السفينة على خرائط "غوغل"، إلا أنها توفر إحداثيات تتيح لأي مستخدم رؤية المكان الدقيق الذي حدثت فيه المأساة.

ويمكنك تسجيل الدخول في تطبيق خرائط "غوغل" مع كتابة الإحداثيات التالية: 41.7325° N, 49.9469° W، لتتمكن من رؤية مدى قرب سفينة التيتانيك من الوجهة المحددة.

تجدر الإشارة إلى أن سفينة الركاب البريطانية غرقت في شمال المحيط الأطلسي يوم 14 أبريل عام 1912، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 راكب.

المصدر: ذي صن