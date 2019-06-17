 
مباشر
عاجل
أبو الغيط: تركيا تروج للإسلام السياسي في ثوب من العثمانية الجديدة

قبلة الموت.. قبلة تقتل شابة كندية.

متفرقات

قبلة الموت.. قبلة تقتل شابة كندية.
Globallookpress imagebroker.net
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzxu

تسببت قبلة تبادلتها فتاة تبلغ من العمر 20 عاما مع صديقها بوفاتها، جراء نقص حاد في تدفق الأكسجين إلى المخ.

إقرأ المزيد
ما هو أفضل وقت للنوم من أجل جاذبية أكبر؟
ما هو أفضل وقت للنوم من أجل جاذبية أكبر؟

قبل فترة وجيزة من الموعد الغرامي مع حبيبته، أكل شاب شطيرة تحتوي على زبدة الفول السوداني، ويبدو أنه لم يكن يعرف شيئا عن مرضها الذي كانت تعاني منه: الحساسية الشديدة تجاه الفول السوداني.

ولأن الفتاة تعاني من حساسية شديدة تجاه الفول السوداني، فقد جعلت هذه القبلة سببا في إصابتها بنوبة ربو حادة، لم يجد معها جهاز استنشاق الربو نفعا. اتصل صديقها بالإسعاف، التي وصلت بعد ثماني دقائق، لكن الأطباء، في الطريق إلى المشفى، فشلوا في إنقاذ الفتاة، إذ توقف جهازها التنفسي وقلبها، ولقيت حتفها عقب وصولها إلى المشفى بدقائق.

وكشف تشريح الجثة أن الفتاة كانت تعاني من انكماش شديد للدماغ، جراء نقص الأكسجين، حيث توقف تماما عن التدفق إلى المخ.

المصدر: Journal De Quebec

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

متاجر في آسيا تتجه لأوراق الموز عوضا عن البلاستيك