ظهور نادر لحوت يطلق حبرا أحمر مصنوعا من البراز (صور)

عثر خبراء على حوت نادر نافق على شاطئ Pendine Sands في كارمارثينشاير بالمملكة المتحدة، يتميز بإطلاقه حبرا أحمر اللون لدرء خطر الحيوانات المفترسة.

ويعد هذا الحوت الرابع عشر من نوعه المكتشف في المملكة المتحدة والثالث في ويلز، وذلك خلال الـ 29 عاما من تسجيلات برنامج استقصاء الحيتان في المملكة المتحدة (CSIP). ومنذ ذلك الوقت، عُثر على أكثر من 16 ألف دلفين وحوت.

Rare sperm whale which releases red ink made of faeces washes up on UK beach https://t.co/TxvOHZsGMPpic.twitter.com/WcYn78oHIc — Daily Mirror (@DailyMirror) June 14, 2019

ويبلغ طول الحوت القزم نحو 2.48 مترا، ويُطلق السائل الأحمر الذي ينتج من مادة البراز للتصدي للحيوانات المفترسة.

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واكتشف الخبراء وجود عين واحدة للحوت، لذا يخطط CSIP الآن لفحص الجسم في جمعية علم الحيوان في لندن.

وقال مدير المشروع، روب ديفيل: "ربما انتهى الأمر بالحوت في كارمارثينشاير لأن المنطقة مسطحة، والغذاء مفقود تقريبا. تأكل هذه الحيتان عادة الحبار والأخطبوط، ووجدنا الكثير من الزبد في مجرى الهواء، ما قد يشير إلى سبب نفوق الحوت".

وقال عالم الأحياء البحرية إن تشريح الجثة سيحدد كيف مات الحوت، وأضاف ديفيل: "نحن نبحث في احتمالات مختلفة منها الملوثات الكيمائية في البيئة، والتلوث المادي مثل البلاستيك، وتلوث الضوضاء الناجم عن الشحن وبعض الصناعات البحرية، والصيد الجائر أو أسباب مختلفة تماما".

المصدر: ميرور