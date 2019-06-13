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البحر قذف إلى شاطئ ألاسكا 60 فقمة نافقة صلعاء تماما

متفرقات

البحر قذف إلى شاطئ ألاسكا 60 فقمة نافقة صلعاء تماما
CNN.com
صورة أرشيفية
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اكتشف سكان شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية على شواطئ بحري بيرنغ وتشوكوتكا ما لا يقل عن 60 فقمة نافقة.

وأفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية بأن الإدارة القومية الأمريكية لدراسات المحيط والجو قد تلقت أخبارا عديدة واردة من سكان شبه جزيرة ألاسكا عن اكتشاف جيفات الفقمات.

 وقال السكان المحليون إن أجساد بعض الفقمات خالية تماما من الشعر.

ويحاول علماء البيئة الآن التحقيق فيما إذا كان نسول الشعر لدى الفقمات ظاهرة شاذة، أو أن هناك سببا آخر.

المصدر: فيستي. رو

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