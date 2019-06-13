البحر قذف إلى شاطئ ألاسكا 60 فقمة نافقة صلعاء تماما

اكتشف سكان شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية على شواطئ بحري بيرنغ وتشوكوتكا ما لا يقل عن 60 فقمة نافقة.

وأفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية بأن الإدارة القومية الأمريكية لدراسات المحيط والجو قد تلقت أخبارا عديدة واردة من سكان شبه جزيرة ألاسكا عن اكتشاف جيفات الفقمات.

At least 60 dead ice seals have been found along the coast of Alaska https://t.co/ZItmuvsWQQ — CNN (@CNN) June 13, 2019

وقال السكان المحليون إن أجساد بعض الفقمات خالية تماما من الشعر.

ويحاول علماء البيئة الآن التحقيق فيما إذا كان نسول الشعر لدى الفقمات ظاهرة شاذة، أو أن هناك سببا آخر.

المصدر: فيستي. رو