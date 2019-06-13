لص يسرق مصرفين وسلاحه أفوكادو

سرق رجل مسلح بثمرة أفوكادو مصرفين بمدينة بئر السبع في إسرائيل خلال خمسة أيام.

تفيد صحيفة Daily Mail بأن السرقة الأولى حدثت في منتصف مايو عندما دخل المجرم إلى فرع أحد المصارف وأعطى أمينة الصندوق ورقة يطلب فيها تسليمه ما في الصندوق من أموال. وعندما لاحظ المجرم ترددها أخرج شيئا أسود اللون وقال هذه قنبلة يدوية إذا لم تنفذي طلبي سوف أفجرها. خافت أمينة الصندوق وأعطته مبلغ 4450 دولارا.

بعد مضي خمسة أيام كرر المجرم العملية في فرع آخر لنفس المصرف، وبنفس الطريقة حصل على مبلغ 3300 دولار.

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استخدمت الشرطة الاتصالات الهاتفية في ملاحقة المشتبه به، وبعد اعتقاله اتضح أنه استخدم بدلا من القنبلة اليدوية التي هدد بها، ثمرة أفوكادو مصبوغة باللون الأسود. وأنه سبق أن قضى في السجن ثلاث سنوات بجريمة سرقة أيضا.

المصدر: لينتا. رو