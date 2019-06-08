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شاهد.. دب يزور مطارا في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

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شاهد.. دب يزور مطارا في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
Youtube.com
مشهد من تسجيل الكاميرا
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قرر دب فتي زيارة مطار "يليزاروفو" في شبه جزيرة كامتشاتكا بشمال شرق روسيا دون "ترخيص" بذلك.

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فعبر حاجزا يفصل الغابة عن المطار دون أن يلقى أية ممانعة من جانب أفراد حرس المطار.

وقد سجلت كاميرا المراقبة لحظة عبوره لبوابة المطار عند الساعة الخامسة والدقيقة الثلاثين صباحا يوم 7 يونيو. وأظهرت الكاميرا مرور الدب تحت الحاجز وتوجهه إلى منطقة مدرج المطار، ثم مر بموقف السيارات متوجها إلى محطة البنزين.

وقالت قناة "كام – 24" التلفزيونية إن إدارة الإقليم دعت سكان المنطقة وضيوفها إلى مراعاة تحوطات الأمان والالتزام بحذر.

يذكر أن الدببة قتلت رَجلين منذ مطلع العام الجاري في منطقة كامتشاتكا الروسية.

المصدر: فيستي

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