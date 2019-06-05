إخراج عنكبوت من أذن امرأة في لقطات مروعة!

كشفت لقطات مقززة عن لحظة إخراج عنكبوت صغير من أعماق أذن امرأة فيتنامية.

وذكرت التقارير المحلية أن المريضة عانت من ألم في الأذن، قبل طلب المساعدة الطبية في عيادة بمدينة "هاي دونغ".

ورصد أخصائي في الرعاية الصحية، أطلق عليه اسم الدكتور ثوك، عنكبوتا داخل قناة أذن المرأة.

ويُظهر مقطع فيديو مدته 59 ثانية قيام الدكتور ثوك بتحفيز العنكبوت للخروج، باستخدام منظار ضوئي.

وحاول ثوك، الإمساك بالعنكبوت بما يشبه الملقط، ولكنه فشل في ذلك ليقفز العنكبوت على الأرض بحثا عن مخبأ.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر موقع MailOnline لقطات مروعة للحظات إخراج زواحف دقيقة من أنف رجل في حادثة مماثلة.

المصدر: ديلي ميل