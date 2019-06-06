تجربة القطارات المعطرة في روسيا

أجرت مؤسسة السكك الحديدية الروسية تجربة تعطير بضع عربات في قطار "نيفسكي أكسبريس" السريع الذي يربط موسكو ببطرسبورغ.

يرى خبراء مؤسسة السكك الحديدية الحكومية أن تعطير عربات القطار يجعل الرحلة أكثر راحة لركاب القطار.

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وجاء في بيان نشرته المؤسسة في موقعها على الإنترنت أن العبق سيرش في العربة بناء على التكنولوجيا الحديثة التي تبرمج الكثافة اللازمة للنكهة في المقصورة. أما جسيماتها فلا تتراكم على أزياء الركاب لأنها تنتشر تماما في الجو.

وأفاد البيان بأن الخيار وقع على روائح الحمضيات، لتعطير الممرات في عربة القطار، أما المراحيض فسوف تستخدم فيها روائح النظافة ونسيم الصباح.

وقال الخبراء أن كل النكهات لا تؤذي الركاب الذين يعانون من الحساسية.

وستستغرق التجربة شهرين، ثم يجري استطلاع رأي الركاب. وفي حال موافقتهم عليها سيتم تطبيقها في عربات القطار، وفي غيره من قطارات سكة الحديد بين موسكو وبطرسبورغ.

المصدر: فيستي. رو