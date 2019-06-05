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أكبر ثمار الكرز في العالم تأتي من اليابان

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أكبر ثمار الكرز في العالم تأتي من اليابان
CC0 / Pezibear /
صورة تعبيرية
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استطاع مربيو النباتات اليابانيون تنمية مجموعة جديدة من الكرز باتت من أكبر الثمار في العالم .

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وأفادت قناة " NHK" التلفزيونية اليابانية بأن تلك المجموعة أطلقت عليها تسمية "الملك الأحمر في ياغاماتا"، إذ أنه تم أنماؤها في ولاية ياغاماتا اليابانية.

أكبر ثمار الكرز في العالم تأتي من اليابان
NHK
صورة أرشيفية

وبحسب القناة التلفزيونية فإن مربيي النباتات حاولوا الحصول على فواكه كبيرة الحجم، لأنها تتمتع بطلب كبير خارج اليابان.

واستطاع اليابانيون تنمية مجموعة من الكرز تتميز بقطر 3 سنتيمترات. ويتوقع أن تنطلق مبيعاتها في الصين وكوريا الجنوبية بعد 3 أعوام.

المصدر: نوفوستي

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