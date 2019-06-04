لماذا تجاهل الأمير هاري ترامب كليا؟!

تجاهل الأمير هاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ وصوله إلى بريطانيا في زيارة دولة، وابتعد عنه ما أمكن في مراسم استقبال الملكة إليزابيث الثانية له بقصر "باكينغهام" في لندن.

وذكرت صحيفة "ذي ميرور"، أن الأمير هاري، كان يقف متجهما في حفل الاستقبال بمنأى عنه، محاولا البقاء بعيدا عن الرئيس دونالد ترامب وزوجته، أثناء جولة للإطلاع على اللوحات الفنية في قصر "باكينغهام".

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وتعتقد الصحيفة أن الأمير هاري مستاء جدا من وصف ترامب لزوجته ميغان ماركل بكلمة Nasty، في لقاء مع صحيفة "ذي صن" منذ فترة، لأنها وصفته خلال حملته الانتخابية بمثير للخلاف و "كراهيته للنساء".

ومع ذلك تمنى ترامب لميغان، وفقا للصحيفة، حظا طيبا وأعرب عن ثقته بأنها ستصبح "أميرة أمريكية جيدة جدا".

وأعلن الرئيس الأمريكي لاحقا أنه لم يصف ماركل بـ Nasty وطالب وسائل الإعلام التي روجت لذلك بالاعتذار.

وتمكنت ماركل نفسها من تجنب الاجتماع مع الرئيس الأمريكي، بحجة انشغالها برعاية طفلها الرضيع.

المصدر: لينتا. رو