كيف "تزلفت" ميلانيا ترامب لملكة بريطانيا؟ (صورة)

وجدت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، وسيلة للفت انتباه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خلال زيارة الدولة التي ترافق بها زوجها دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "ذي صن" أن ميلانيا ترامب ارتدت ثوبا من ماركة غوتشي الإيطالية يوم 3 يونيو للقاء ملكة بريطانية.

وزينت الثوب الأبيض الذي ارتدته سيدة أمريكا الأولى لمقابلة ملكة بريطانيا نقوش ورسومات باللونين الأخضر والبرتقالي تمثل معالم لندن الشهيرة، كجسر البرج الشهير وساعة بيغ بين وقصر ويستمنستر وحافلات لندن ذات الطابقين.

Gettyimages.ru Tasos Katopodis / Stringer

المصدر: ذي صن