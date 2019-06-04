ماذا أهدت ملكة بريطانيا الرئيس الأمريكي ترامب؟

قدمت الملكة، إليزابيث الثانية، هدايا قيمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا أثناء الزيارة الرسمية لبريطانيا.

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وأهدت ملكة بريطانيا الرئيس ترامب طبعة أولى مختصرة من كتاب، ونستون تشرشل، بعنوان "الحرب العالمية الثانية".

وقُدم الكتاب المنشور في عام 1959 في غلاف قرمزي موشى بالذهب، كما يضم أوراقا حريرية وأجزاء ملونة يدويا بألوان العلم الأمريكي.

وكشفت صحيفة "ميرور" أن إليزابيث الثانية أهدت ترامب علبة قيّمة تحوي 3 أقلام، وقدمت لميلانيا ترامب صندوقا فضيا بتكلفة خاصة وقد تميز بغطاء مصنوع يدويا.

ومن تقاليد الملكة إليزابيث الثانية تقديم هدايا إلى رؤساء الدول الزائرين، باسم العائلة المالكة.

المصدر: ميرور