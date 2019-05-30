فيل صغير يحاول "إحياء" أمه النافقة! (فيديو)

صور السكان المحليون لقرية حيران الهندية فيديو مؤثرا جدا لفيل صغير (دغفل) يدور حول أمه النافقة ويحاول إيقاظها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الفيلة الأم كانت مصابة (وفقا لشهادات السكان المحليين) وتاهت مع صغيرها في غابات المنطقة.

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وأخبر شهود العيان الأطباء البيطريين، الذين قاموا بدورهم بالاعتناء بالفيلة لمدة 6 أسابيع، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

ويعتقد السكان المحليون أن الفيلة سقطت في حفرة وأصابت أطرافها الخلفية كما أنهم شاهدوا جرحا كبيرا فوق جبينها. وكانت الفيلة تتحرك في البداية، لكن حالتها ساءت ولم تعد قادرة على الوقوف.

وتظهر مشاهد الفيديو المؤثرة محاولات الفيل الصغير اليائسة لإيقاظ أمه.

المصدر: ديلي ميل