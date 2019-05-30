أفاد الأطباء الأمريكيون من مستشفى Sharp Mary Birch في مدينة سان دييغو بأنهم تمكنوا من إبقاء طفلة ولدت بوزن تفاحة كبيرة، 245 غراما، على قيد الحياة.

ويمكن اعتبار تلك الطفلة، حسب القائمة الرسمية التي أعدتها جامعة أيوا الأمريكية، أصغر مولود في العالم.

Vm.ru

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن الطفلة ولدت في ديسمبر عام 2018 في الأسبوع الـ23 للحمل بسبب مضاعفات أدت إلى الولادة المبكرة.

فقد أثبت الأطباء أن وزن الجنين لا يزداد، وحياة الأم في خطر، فقرروا إجراء الولادة قبل الأوان.

وما زالت الطفلة تحت الرعاية المشددة على مدى 5 أشهر. أما الآن فإنها في صحة جيدة.

المصدر: نوفوستي