رائحة خاصة تخرج مراهقا من غيبوبة طويلة كانت تهدد حياته!

تكاتف القدر والصدفة البحتة ليخرجا مراهقا في الـ 13 سنة من عمره من غيبوبة استمرت لأكثر من 3 أسابيع.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن المراهق كاسبر كراوس سقط في مياه جليدية لنهر بمقاطعة "كمبريا" الإنجليزية أثناء رحلة على متن قارب مع أصدقائه.

وأمضى كراوس، الذي لا يتقن السباحة، حوالي 15 دقيقة تحت الماء قبل أن يتم إخراجه للسطح ونقله على متن مروحية إلى مستشفى المنطقة.

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وتمكن الأطباء من إنقاذ حياة المراهق لكنه دخل في غيبوبة لم يستطع أحد إخراجه منها أبدا، بالرغم من سهر والدته المستمر إلى جانبه وهي تمسك بيده وتتحدث إليه طوال الوقت.

وعرضت الممرضة تغسيل كروس، في أحد الأيام، لذلك أحضرت الأم مزيل العرق المفضل لدى ابنها. وعندما رشت الوالدة من مزيل العرق على جسد ابنها، فتح كروس عينيه وبدأ يتعافى.

وقالت والدة كروس البالغة من العمر 43 عاما: "بمجرد أن فتحت علبة مزيل العرق فتح ابني عينيه. على ما يبدو فإن كاسبر تذكر أن هذه الرائحة هي المفضلة لديه. ببساطة، لم أستطع تصديق ما يجري".

ويتماثل كروس الآن للشفاء وقد تعافى من أغلب الأعراض إلا أنه لا يزال لديه بعض المشكلات البسيطة في النطق وحركة يده اليمنى. واعترف المراهق بأنه يخطط لاستخدام مزيل العرق هذا دائما لأنه أصبح تعويذته.

المصدر: ديلي ميل