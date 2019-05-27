أستراليا تحاول تغيير سمعتها الدولية الناجمة عن الأفاعي القاتلة!

تحاول أستراليا جاهدة تغيير سمعتها الدولية كبلد يعج بالأفاعي السامة والمميتة، حيث أكد مصدر علمي أن عدد الأستراليين الذين يموتون من عضات الأفاعي سنويا، هو شبه معدوم.

وذكر مصدر علمي في "منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية"، أن نسبة مصادفة الأستراليين للأفاعي تعد صغيرة نسبيا، بالمقارنة مع باقي أنحاء العالم، وأن عدد الوفيات الناجمة عن الأفاعي يعتبر شبه معدوم.

كما أضاف المصدر أن الأحاديث التي تنشر حول تعرض الأستراليين باستمرار لعضات الثعابين السامة، هي مجرد "إشاعة" ليس إلا، مع العلم أن الخدمات الصحية في أستراليا كافية لإنقاذ ضحايا هجمات الأفاعي، في حال وقوعها.

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وفي إطار ما سبق، كشفت المنظمة الحكومية أن أعداد الوفيات الموثقة والناجمة عن هجمات الأفاعي في أستراليا، قد بلغت 25 فقط، طوال العقد الماضي، ما يجعلها ضئيلة جدا بالمقارنة مع الهند مثلا، التي يموت فيها سنويا قرابة 10 آلاف شخص من عضات الأفاعي.

وأشار المركز إلى أن السمعة السلبية تلك قد انتشرت بعيد صدور دراسة علمية قبل عدة سنوات، أظهرت أن أفاعي أستراليا تحتوي على كميات عالية من السم، لكنها لم تتحدث عن الأفاعي شديدة السمية المنتشرة في إفريقيا والهند وسيريلانكا.

المصدر: Newshub