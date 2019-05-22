رجل يجوب الشوارع ونصفه السفلي خارج السيارة! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة جرت في الولايات المتحدة، حيث يظهر فيه رجل يركب سيارة متحركة تجوب الشوارع ونصف جسده خارجها.

وعلى ما يبدو، كان الرجل يحاول استعراض مهاراته بالتشبث بالسيارة وهي مسرعة دون الحاجة لدخول مقصورتها، في أثناء إيصال صديقه له.

وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثير من المشاهدين عن مخاطر مغامرة جريئة ومتهورة من هذا النوع.

المصدر: Live Leak