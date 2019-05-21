وفاة أسطورة الفورمولا العالمية نيكي لاودا عن عمر 70 عاما

توفي أسطورة سباقات الفورمولا، السائق النمساوي الشهير، أندرياس نيكولاس لاودا، عن عمر يناهز الـ 70 عاما، وقد أكدت عائلة الفقيد خبر وفاته في بيان.

وحاز لاودا بطولة العالم للفورمولا "F1" ثلاث مرات، في الأعوام: 1975، 1977، و1984. في حين أشارت مصادر محلية إلى أن البطل النمساوي قد توفي في منزله بعد خمسة أشهر من خضوعه لعملية زراعة الرئة.

وأصدرت أسرة الفقيد بيانا قالت فيه: "بحزن عميق، نعلن أن نيكي الحبيب مات بسلام يوم الاثنين. وأن إنجازاته المنقطعة النظير، كرياضي ورائد أعمال، ستبقى في الأذهان، وكذلك حماسه الدؤوب للعمل، واستقامته، وشجاعته".

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كما غرد فريق لاودا الأسبق في سباقات الفورمولا، عبر "تويتر"، كاتبا: "الجميع في شركة (ماكلارين) حزينون للغاية لسماع خبر وفاة صديقنا، وزميلنا، وبطل العالم للفورمولا عام 1984، نيكي لاودا. إنه سيبقى للأبد في قلوبنا، ومحفوظا في تاريخنا".

واشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي بتعليقات محبي النجم العالمي، الذين أبدوا حزنهم الشديد لفقدان لاودا، البطل الأسطوري.

المصدر: DW