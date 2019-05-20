شوارزينغر ينشر فيديو جديدا للهجوم الذي تعرض له (فيديو)

نشر النجم الأمريكي الشهير والحاكم الأسبق لولاية كاليفورنيا، أرنولد شوارزينغر، مقطع فيديو جديدا يوثق حادثة الاعتداء التي تعرض لها في جنوب إفريقيا.

وجرت الحادثة في 18 مايو الجاري، أثناء حضور النجم لمهرجان "Arnold Classic Africa"، في جوهانسبورغ، عندما تعرض أرنولد لهجوم مباغت من الخلف، في حين قبض رجال الأمن على المهاجم.

وغرد النجم عبر "تويتر"، مطمئنا الملايين من جمهوره حول العالم، أنه بخير، وأضاف أنه اعتقد لحظة الهجوم، حدوث تدافع داخل الصالة الرياضية، ليس إلا، لكن عندما شاهد الفيديو لاحقا، توضح له ما حدث بالضبط.

كما طلب أرنولد من محبيه عدم إعطاء أي اهتمام أو شهرة للمهاجم، إنما التركيز على الرياضيين المشاركين في المسابقة الدولية، إلا أن النجم نفسه نشر مقطعا للهجوم، التقط من زاوية مختلفة عن المقطع الذي انتشر في بادئ الأمر.

المصدر: تويتر