دبة بيضاء تتضور جوعا "تغزو" كاسحة جليد بحثا عن طعام (فيديو)

زارت دبة بيضاء بصغيريها ميناء، سابيتا، الروسي الشمالي، حيث يقع أكبر معمل لإنتاج الغاز المسال في روسيا، وهي في طريقها للبحث عن طعام.

واستطاع عمال الميناء تصوير الحيوان بالفيديو.

بداية ظهر في الميناء دب أبيض جائع نحيف حاول تفقد الشبابيك في كاسحة الجليد الراسية في الميناء، ثم اكتشف البحارة دبة بيضاء بصغيريها تفتش غرف السفينة بحثا عن قوت لعائلتها.

وقال صاحب الفيديو لها " إذهبي، لا تؤذينا، ليس لدينا طعام لك".

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وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن الدببة البيضاء هي ضيوف دائمة في ميناء، سابيتا، الواقعة في شبه جزيرة يامال بمنطقة القطب الشمال الروسي.

لذلك وضع عمال الميناء والبحارة مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة الواجب اتخاذها في حال زيارة غير المرحب بقدومها.

وتقضي القواعد بأن أول من يرى حيوانا بالقرب منه يقوم بإبلاغ الآخرين هاتفيا ليكفوا عن كل التنقلات في الميناء وما بجواره.

المصدر:فيستي