غوّاص يسبح مع حوت أزرق ضخم في لقطات مثيرة!

تمكّن مصور تايلاندي من التقاط صور مذهلة لحوت أزرق ضخم، طوله 30 مترا تقريبا، وصل إلى مياه سريلانكا الدافئة بحثا عن الغذاء.

وقال تاناكيت يامّو سوانيانغوان، البالغ من العمر 37 عاما: "بدا الأمر وكأنه غواصة. كل حوت رأيناه كان ضخما، ولكن هذا الحوت الأزرق بلغ طوله زهاء 30 مترا. لقد جعلني أدرك كم أنا صغير في هذا العالم".

وقام تاناكيت بالتقاط الصور المذهلة بفضل مساعدة زميل غواص، لتوضيح كيفية مقارنة البشر الصغار بالكائنات البحرية الجميلة.

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وأضاف موضحا: "يجب أن تدخل المياه بسرعة، ولكن دون أن تخيفها، وإلا ستغوص في الأعماق بسرعة شديدة. أمامك 10 ثوان فقط قبل أن تتخطاك، لذا عليك أن تحبس أنفاسك أثناء الغوص معها. ويتطلب الأمر الكثير من الجهد البدني".

وتُعرف الحيتان الزرقاء بأنها أكبر الحيوانات الموجودة في محيطات كوكبنا، حيث يصل وزن أثقل حوت أزرق مسجل على الإطلاق، لنحو 173 طنا.

وتعرضت الثدييات البحرية الضخمة لعمليات اصطياد واسعة، هددتها بالانقراض في أوائل القرن العشرين، حتى أصبحت محمية في عام 1966.

والآن، يقدر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أن هناك ما بين 10 آلاف و25 ألف حوت أزرق، في جميع أنحاء العالم.

المصدر: ذي صن