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امرأة تصطاد سمكة قرش مخيفة بوزن بيانو ضخم!

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امرأة تصطاد سمكة قرش مخيفة بوزن بيانو ضخم!
Gettyimages.ru by wildestanimal
امرأة تصطاد سمكة قرش مخيفة بوزن بيانو ضخم!
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تمكّنت صيادة محترفة من اصطياد سمكة قرش طولها 4.5 متر ووزنها 545 كغ، بعد صراع متعب دام 90 دقيقة.ما يذكرنا برواية "الشيخ والبحر" لهمنغواي .

وربطت، شارلين ديلون (عمرها 30 عاما)، نفسها بحزام متين يمنع سحبها من على ظهر السفينة، أثناء ترنح سمكة القرش من النوع "bluntnose sixgill".

واصطادت ديلون السمكة الضخمة، التي تأتي بوزن بيانو كبير، على بعد 60 مترا قبالة "Carrigaholt" في مقاطعة كلير.

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ولم يتمكّن الطاقم من وضع السمكة على متن السفينة، بسبب حجمها، لذا سحبتها شارلين إلى السطح لقياس أبعادها ووزنها.

وتعتقد ديلون أنها المرأة الوحيدة، التي اصطادت سمكة "bluntnose sixgill" في إيرلندا، وربما تكون أكبر سمكة تصطادها امرأة في أوروبا.

وقالت شارلين: "شعرت أنني أقوى امرأة في العالم بعد تحدي هذا الحيوان الرائع جسديا، لم أشعر بمثل هذا الإحساس في حياتي، يا له من إنجاز".

المصدر: ميرور

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