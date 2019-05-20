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كشف سر النظام الغذائي في العصور الوسطى

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كشف سر النظام الغذائي في العصور الوسطى
Gettyimages.ru Oli Scarff / Getty Images
تحديد النظام الغذائي للمزارعين في القرون الوسطى
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تمكن علماء جامعة بريستول البريطانية من تحديد النظام الغذائي للمزارعين في القرون الوسطى، الذين لم يكن يعرف عن نمط حياتهم إلا القليل.

ويفيد موقع Phys.org بأن الباحثين أجروا تحليلا كيميائيا للمواد العضوية التي التصقت بجدران الأواني الفخارية وعظام الحيوانات التي عثر عليها خلال عمليات الحفر في ويست كوتون (West Cotton)  إحدى أقدم قرى القرون الوسطى في نورثهامبتونشاير.  واتضح للباحثين أن الحليب ومشتقاته واللحوم (لحم البقر والغنم) وكذلك الخضروات مثل البصل والملفوف، كانت الغذاء الأساسي للمزارعين.

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ووفقا لبعض المدونات التاريخية ، كان المزارعون في القرون الوسطى يتناولون اللحوم والأسماك ومشتقات الحليب والفواكه والخضروات، ولكن لم تكن هناك أدلة ملموسة تثبت هذا. وفقا للعلماء، النظام الغذائي للناس البسطاء في تلك الفترة  له أهمية أساسية لتحديد نمط حياتهم. لأن العلماء يعرفون الكثير عن النظام الغذائي الخاص بالنبلاء ورجال الكنيسة في تلك الفترة.

المصدر: لينتا. رو

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