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قلم رصاص مدبب يخترق عنق تلميذة كندية! (صور)

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قلم رصاص مدبب يخترق عنق تلميذة كندية! (صور)
pexels-Lisa Fotios
صورة أرشيفية
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سقطت تلميذة من كندا، تبلغ من العمر 11 عاما، على عنقها فدخل قلم رصاص مدبب فيه لمسافة شبه قاتلة.

وذكرت صحيفة ذي ميرور، أن الحادث وقع في مدرسة بمدينة تورنتو إذ تعثرت الطفلة، أثناء الاستراحة بين الحصص، وسقطت على عنقها فدخلت النهاية الحادة لقلم الرصاص في رقبتها. ونقلت الطفلة فورا إلى المستشفى بعد أن استدعى المعلمون سيارة الإسعاف.

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وأظهر الفحص الأولي أنه لم تكن هناك كدمات أو نزف دموي بالقرب من القلم "المغروز" في عنق الطفلة وكان النبض ضمن المعدل الطبيعي ولم تكن تعاني من مشاكل في التنفس.

وفحصت التلميذة بالأشعة المقطعية، لمعرفة الأوعية التي تأثرت جراء الحادث، فتبين أن قلم الرصاص يسد الشريان السباتي الأيسر تماما.

وأجريت عملية جراحية للفتاة على الفور تكللت بالنجاح بعد أن أزال الأطباء الجسم الغريب وغادرت إلى منزلها بعد يومين فقط.

المصدر: ذي ميرور

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