العثور على طفل عمره أقل من سنتين في غابة

عثر على الطفل كينيت هوفارد المفقود منذ أربعة أيام، في غابة بمنطقة فلويد بولاية كينتوكي، بعد عناء مضن من البحث المستمر وهو على قيد الحياة رغم أنه لم يأكل أو يشرب طيلة ذلك الوقت.

قبل أيام بلغ عمر كينيت سنة وعشرة أشهر، وفي يوم الأحد 12 مايو الجاري اختفى فجأة، حتى أن والده اعتقد أنه اختطف.

وبدأت فرقة الإنقاذ والمروحيات والدرونات والكلاب البوليسية عمليات البحث عنه وقامت بتمشيط الغابة إلى أن عثرت عليه بعد مضي أربعة أيام، على بعد 1.5 كلم عن المنزل، حيث سمع رجال الإنقاذ صوت بكاء عند أسفل المنحدر، وتمكنوا من انتشاله، ونقله إلى أقرب مركز طبي، حيث أعلن الأطباء بعد فحصه أنه بحالة صحية جيدة.

وقال والد كينيت بعد أن عثر عليه رجال الإنقاذ، يبدو أنه خرج من الباب الخلفية للمنزل وسار نحو الغابة ولم يعرف كيف يعود إلى المنزل.

UPDATE: The father of Kenneth Howard tells @LEX18News he's offering a $5,000 reward for the safe return of his missing son. He provided us with these new pictures so people have a more recent look at the 22-month-old. KSP says this is still a missing persons case. pic.twitter.com/Um1XmD7sCX — Conor McCue (@Conor_WLEX) May 14, 2019

المصدر: لينتا. رو