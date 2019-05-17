 
مباشر

العثور على طفل عمره أقل من سنتين في غابة

متفرقات

العثور على طفل عمره أقل من سنتين في غابة
Youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/luzu

عثر على الطفل كينيت هوفارد المفقود منذ أربعة أيام، في غابة بمنطقة فلويد بولاية كينتوكي، بعد عناء مضن من البحث المستمر وهو على قيد الحياة رغم أنه لم يأكل أو يشرب طيلة ذلك الوقت.

قبل أيام بلغ عمر كينيت سنة وعشرة أشهر، وفي يوم الأحد 12 مايو الجاري اختفى فجأة، حتى أن والده اعتقد أنه اختطف.

وبدأت فرقة الإنقاذ والمروحيات والدرونات والكلاب البوليسية عمليات البحث عنه وقامت بتمشيط الغابة إلى أن عثرت عليه بعد مضي أربعة أيام، على بعد 1.5 كلم عن المنزل، حيث سمع رجال الإنقاذ صوت بكاء عند أسفل المنحدر، وتمكنوا من انتشاله، ونقله إلى أقرب مركز طبي، حيث أعلن الأطباء بعد فحصه أنه بحالة صحية جيدة.  

وقال والد كينيت بعد أن عثر عليه رجال الإنقاذ، يبدو أنه خرج من الباب الخلفية للمنزل وسار نحو الغابة ولم يعرف كيف يعود إلى المنزل.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أرنب وجرو وكرة.. تماثيل لفنان أمريكي تعدى سعر أحدها 91 مليون دولار!