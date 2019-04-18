أسترالي ينقذ نعجة وحيدة القرن من الموت

أفادت بوابة "Seven News" بأن أستراليا لاحظ صدفة بين قطيع أغنام في أحد المسالخ نعجة تمتلك قرنا واحدا.

وقال الأسترالي، وهو سمسار سابق في البورصة، إنه تذكر الحيوان الأسطوري وحيد القرن عندما رأى النعجة.

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وقرر الرجل إنقاذ النعجة من الموت، واشتراها من صاحب المسلخ مقابل صندوقين من الجعة.

ويعتزم صاحب النعجة الآن إطلاع العالم كله على حيوانه الغريب وقال: "أنا واثق من أن الأطفال سيسرون لرؤية وحيد القرن الحي".

يذكر أن المزارعين في إيسلندا عثروا عام 2017 على كبش وحيد القرن، وأطلقوا عليه اسم "إين هرنينغور" (وحيد القرن باللغة الإيسلندية).

المصدر: لينتا. رو