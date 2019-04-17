توأم متطابقتان تتلاكمان في رحم أمهما! (فيديو)

يجلب التوأم سعادة مضاعفة للآباء، لكنه يجلب أيضا تعبا مضاعفا، وقد يبدأ ذلك من رحم الأم أحيانا، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بفتيات مشاغبات.

وشوهد توأم من أنثيين متطابقتين تتلاكمان وتضرب إحداهما الأخرى، بينما كانتا ما تزالان في رحم والدتهما.

وتبدو الجنينان في الفيديو القادم من الصين، وهما تركلان وتضربان بعضهما خلال خضوع والدتهما لفحص بالموجات فوق الصوتية، عندما كانت في الشهر الرابع من الحمل.

Twin rivalry! This amazing video captures two unborn babies from Northwest China’s Yinchuan fighting inside their mother’s womb! pic.twitter.com/yO5iAyQpkq — China Daily (@ChinaDaily) April 13, 2019

وقال والد التوأم، السيد تاو البالغ من العمر 28 عاما، إنه صور تلك اللقطات عندما رافق زوجته إلى فحص دوري في أواخر العام الماضي في مدينة ينتشوان.

وتابع تاو في تصريح لصحيفة "The Paper"، قائلا إنه من الممتع رؤية ابنتيه اللتين لم تولدا بعد، على ما يبدو وهما تقومان "بملاكمة بعضهما عدة جولات".

وصور الأب لقطات الموجات فوق الصوتية ثم قام بتحميلها على تطبيق الفيديو القصير "Douyin"، حيث شهد الفيديو انتشارا سريعا للغاية عبر الإنترنت.

وقال تاو إنه لم يكن يتوقع أن تصبح ابنتاه نجمتين على الإنترنت قبل أن تولدا.

وولدت الفتاتان المشاكستان بصحة جيدة، وحصلتا على اسمي "شيري" الذي يعني الكرز، "وستراوبيري"، الذي يعني الفراولة، وهما الفاكهتان المفضلتان لوالدتهما.

وحقق الفيديو حتى الآن، أكثر من 2.5 مليون إعجاب و80 ألف تعليق، وتمت مشاركته على نطاق واسع من قبل وسائل إعلام صينية.

كما كشف السيد تاو أنه رأى ابنتيه وهما تتعانقان خلال فحص آخر أجرته والدتهما في يناير الماضي.

المصدر: ديلي ميل