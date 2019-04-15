يمكن أن يؤدي إجهاد العمل إلى الشعور بالقلق والاكتئاب والتهاب الشريان التاجي وزيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

ومن الواضح أن هذه المشكلة آخذة في الارتفاع، حيث أبلغت العديد من الشركات عن ارتفاع كبير في حالات الغياب المرتبطة بالإجهاد، خلال السنوات الماضية.

وبهذا الصدد، نشر أستاذ علم النفس، الدكتور أندي كوب، بعض النصائح المرتبطة بالشكاوى الأكثر شيوعا في مكان العمل:

- عدم القدرة على التعامل مع حجم العمل الكبير

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يقول كوب إن أفضل طريقة لعلاج هذا الأمر، هي معرفة الوقت الذي تكون فيه بكامل نشاطك، بحيث يمكن إجراء أكبر قدر ممكن من الأعمال في ذلك الوقت، ما يتيح الراحة في أوقات التعب.

- آلام الظهر والرقبة

يجب تصحيح وضعية الجلوس عند الشعور بآلام الظهر، إلى جانب تخفيف التوتر من خلال المشي في الهواء الطلق.

- ورود عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني

يمكن تخطي هذه المشكلة من خلال إنشاء علاقات مع أشخاص حقيقيين، وإنجاز المزيد من المحادثات، التي يمكن أن تقلل من حجم رسائل البريد الإلكتروني.

- ازدياد الوزن المرتبط بالعمل المكثف

ينصح الخبير بضرورة اتباع نظام غذائي صحي أثناء العمل، مع ضرورة التجول في المكان والحصول على 8 ساعات من النوم يوميا.

المصدر: ميرور