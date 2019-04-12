جورج كلوني يصرح بخصوص ما يجب أن يحدث في السودان

كشف النجم الأمريكي الشهير، جورج كلوني، عن رأيه في الأحداث الجارية في السودان والانقلاب العسكري الأخير الذي أطاح بالرئيس عمر البشير.

وأكد كلوني أن "إسقاط عمر البشير ليس كافيا"، ودعا إلى "تفكيك نظام الحكم العسكري"، وتابع نجم هوليوود قائلا: "لقد انتظر شعب السودان هذا اليوم منذ زمن طويل، إلا أن ما حدث ليس سوى خطوة مؤقتة على طريق التغيير الحقيقي".

وأعرب النجم الأمريكي عن رأيه في بيان مشترك مع الناشط في حقوق الإنسان، جون برندرغاست، الذي أسس رفقته "مشروع سنتري" لمحاربة "جرائم الحرب والمال غير المشروع" في إفريقيا.

وأضاف البيان أن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، الذي أعلن عن اعتقال البشير وبدء عامين من الحكم العسكري، "متورط بشدة في الحرب الدموية والمختلطة عرقيا، في دارفور".

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وأكد كل من كلوني وبرندرغاست أن "إسقاط زعيم نظام عنيف وفاسد دون تفكيكه (النظام)، هو أمر غير كاف.. إن الخطوات القادمة هامة. على المجتمع الدولي توفير كل ما يلزم من دعم لضمان حدوث الانتقال السياسي بشكل تفاوضي وشامل، ولكي يكون رئيس السودان القادم ممثلا لإرادة الشعب".

يذكر أن كلوني اعتقل سابقا خلال مشاركته في مظاهرة نددت بحملة السلطات السودانية في دارفور، والتي وصفتها الولايات المتحدة بـ "المجزرة"، وطالبت حينها بتسليم ومحاكمة البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب.

المصدر: AP