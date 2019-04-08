الانتخابات الإسرائيلية تطال موقعا إباحيا شهيرا

تحدثت مصادر إسرائيلية عن ظهور إعلانات ترويجية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي 2019، على الموقع الإلكتروني الإباحي الشهير، "Pornhub".

وذكرت صحيفة هآرتس في تقرير صادر عنها: "لم نر إعلانا كهذا قبل اليوم.. يعد الميدان الإباحي الميدان الوحيد الذي لم نر فيه أي ترويج سياسي، إلا أن مواطني إسرائيل قد وصلوا إلى هذا المكان البعيد عن السياسة".

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن حملة ترويجية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي 2019، قد ظهرت على "Pornhub"، وأن الحملة نظمت من "مصدر يساري غير معروف، سخر في إعلاناته من التيار اليميني"، باستخدام "تلميحات سياسية غير عادية".

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ووفقا لما ورد في تقرير الصحيفة، فإن الضغط على الإعلان الرقمي يقوم بتحويل المستخدم إلى موقع إلكتروني آخر، هو: "www.dofkimhazak.com"، الذي تم شراؤه في الولايات المتحدة ويتبع لملكية خاصة، حيث من غير الممكن تحديد هوية صاحبه.

ويتوجه الإسرائيليون غدا، 9 أبريل، إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الكنيست للدورة الانتخابية الـ 21، مع العلم أن الأحزاب الإسرائيلية بدأت حملاتها الانتخابية مع بداية شهر يناير الماضي.

المصدر: Sputnik News