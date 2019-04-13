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شاهد "سيارة بوتين" الفارهة في الاستعدادات الجارية لعيد النصر 2019

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انتشر مقطع فيديو يوثق جزءا من التحضيرات الجارية لعيد النصر على النازية لهذا العام، تظهر فيه "سيارة بوتين" الجديدة بنسختها المكشوفة.

وتشارك سيارة "Aurus" الفارهة لأول مرة في احتفالات عيد النصر، التي تنظم في عموم روسيا، في 9 مايو من كل عام.

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ويظهر الفيديو نسختين مكشوفتين من "Aurus"، يستقلهما أفراد من الجيش الروسي، بينما تتوجهان للدخول إلى الساحة الحمراء، وسط العاصمة الروسية موسكو.

ويتوقع بدء الإنتاج الشامل لسيارات "Aurus"، التي تعرف أيضا بمشروع "كورتيج"، في عام 2020، حيث من المقرر أن تصل القدرة الإنتاجية إلى 5000 سيارة في السنة، بحلول عام 2027.

كما تجدر الإشارة إلى أن كمية السيارات المحدودة التي أنتجتها "Aurus" حتى الآن، قد بيعت بالكامل، لصالح جهات حكومية أو خاصة، على الرغم من سعرها الباهظ الذي يقدر بـ 151 ألف دولار أمريكي.

المصدر: Sputnik News

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