جرّب وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني ليموزين "آوروس" الروسية، وأعرب عن إعجابه الكبير بها وبجودتها، مؤكدا أن "بينتلي" تشبهها.

وظهرت ليموزين "آوروس" لأول مرة في مايو الماضي خلال حفل تنصيب بوتين لولاية رئاسية جديدة.

"آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج سلسلة كاملة من السيارات الخاصة بالكرملين وكبار المسؤولين تشمل الليموزين، والسيارات العادية وذات الدفع الرباعي إضافة إلى الحافلات الصغيرة الفاخرة.

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

المصدر: وكالات