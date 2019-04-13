شاهد.. عجوز شجاع ينقذ امرأة من عصابة لصوص!

نشر موقع "People's Daily, China" في صفحته على "تويتر" شريط فيديو، يظهر بسالة عجوز صيني دافع عن امرأة هاجمتها مجموعة من اللصوص.

ويظهر الفيديو كيف كانت المرأة تمشي في أحد الشوارع، حين انقض عليها لص وطرحها أرضا محاولا انتزاع حقيبتها من يدها والهرب بها، ليتدخل رجل عجوز كان بقربها ويتصدى له ببسالة ضاربا إياه بالعصا التي يتعكز عليها.

A good Samaritan is chivalric as he pursues justice when he sees a man robbing bags, even if he is tottering with a walking stick. pic.twitter.com/BURWtakcFk — People's Daily, China (@PDChina) 11 апреля 2019 г.

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وبعدها مباشرة، تدخل شاب آخر لمساعدة اللص، لكن العجوز تصدى له هو الآخر، وأوسع الشابين ضربا ليفرا هاربين.

ولاقى هذا الفيديو الكثير من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض المتابعين وصفوا العجوز بـ "أشجع رجل في الصين"، وقال آخرون إن حب مساعدة الغير عنده حوله إلى "بطل شاب" في لحظات.

المصدر: فيستي