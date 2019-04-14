حظر استخدام بالونات الأطفال لسبب غير متوقع

قرر مجلس محلي في أستراليا حظر بالونات الأطفال والمياه المعبأة من كافة حفلات الأطفال، في محاولة جادة للتقليص من حجم نفايات البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة.

وأقر مجلس منطقة "سنترال كوست"، شمال مدينة سيدني، قانون "سياسة استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام"، في 8 أبريل الجاري.

ويمنع القانون الجديد سكان المنطقة من استخدام البالونات والمياه المعبأة في عبوات بلاستيكية، في خطوة جدية للاعتماد على المنتجات "القابلة للتحلل" قدر المستطاع، انسجاما مع "سياسة إدارة الأحداث المستدامة".

وعلى الرغم من إقرار القانون الأخير، إلا أن إحدى أعضاء المجلس، ليزا ماثيوز، أبدت معارضتها، وعبرت عن عدم توفير القانون بدائل لاستخدام المياه المعبئة، كما أضافت أنه يتوجب على السلطات "تشييد نوافير مياه قبل تطبيق تلك السياسة".

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وعلاوة على ما سبق، أكدت ماثيوز أن القرار الجديد "سيسحق" إمكانية النوادي الرياضية المحلية لجمع المال.

أما بالنسبة لحظر البالونات، فأشارت العضو إلى تفضيلها تعليم الناس كيفية التخلص من مهملاتهم الضارة بالبيئة، عوضا عن حظرها، والتي عادة ما يتركونها وراءهم في أماكن النزهات والحفلات.

ومن ناحية أخرى، أيدت العمدة، جين سميث، إقرار القانون الأخير، مؤكدة أن سياسة حظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، "تعزز دور البرامج التعليمية الهادفة إلى إشراك المجتمع في طرق استبدال تلك المنتجات".

المصدر: ديلي ميل