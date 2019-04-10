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كيف يمكن تسلق الجبال في مدينة كبيرة؟

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يعدّ تسلق الصخور من أشهر أنواع الرياضة المنتشرة بين الشباب الروس. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة في عدد من المدن الكبرى مثل موسكو مراكز خاصة كثيرة مزودة بجدران التسلق.

وبذلك أتيحت لهواة هذه الرياضة إمكانات عديدة للتدريبات الرياضية والترفيه وتطبيق مهاراتهم في أحضان الطبيعة فيما بعد. واللافت أن تسلق الصخور أصبح رياضة رسمية، وذلك بعد أن أدرجته اللجنة الدولية الأولمبية أخيرا في برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 2020.

المصدر: RT

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