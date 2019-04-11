مواطن باكستاني يصلي من أجل بتر ساقه

يصلي مواطن باكستاني من مدينة جوجرانوالا من أجل بتر ساقه التي تزن 150 كيلوغراما، نتيجة إصابته بداء الفيل، الذي يتطور بعد الإصابة بالطفيلي المسبب للداء.

وتفيد صحيفة "Daily Mail" بأن المواطن محمود مشتاق (40 سنة)، يعاني من داء الفيل. ولاحظ هذا المواطن قبل سنتين وجود ورم صغير على فخذه. حينها لم يفكر بما سيجلبه هذا الورم البسيط.

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ولكن بعد مضي بعض الوقت، بدأ هذا الورم ينمو ويكبر. وحاول مشتاق في البداية معالجة الأمر باستخدام مراهم مختلفة، ولكنه أدرك أنها لا تنفع، واستمر الورم بالنمو. لذلك قرر مراجعة الأطباء، الذين أبلغوه بأنه مصاب بداء الفيل الذي تسببه دودة خيطية طفيلية.

وتسبب هذه الدودة الخيطية المجهرية تضخم أجزاء من الجسم بسبب ركود السائل اللمفاوي فيها. وقد تضخمت ساق هذا المواطن الباكستاني جدا وأصبحت ثقيلة، ما جعله يفقد القدرة على المشي والعمل.

ويقول مشتاق: "سأكون سعيدا عند التخلص من هذه الساق". وقد رفض جراح راجعه مشتاق إجراء العملية لأن التدخل الجراحي خطر جدا. ومع ذلك، يأمل هذا الرجل في أن يجد أخصائيا يساعده في التخلص من ساقه المتورمة، ليتمكن من العودة إلى حياته "الطبيعية".

المصدر: ميديك فوروم