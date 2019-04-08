شاهد.. ضوء غريب ينير ليل سمارا الروسية!

تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق ظهور ضوء شديد السطوع في سماء مقاطعة سمارا الروسية.

وتم توثيق الفيديوهات، مساء السبت 6 أبريل الجاري، ويظهر أحدها كيف تفاجأ أحد سائقي السيارات بضوء شديد السطوع ينير السماء أمامه.

فيما أظهرت مقاطع الفيديو الأخرى التي التقطتها بعض كاميرات المراقبة المثبتة على المنازل كيف توهجت السماء في فترة المساء، وأثّر هذا التوهج على بعض شبكات التيار الكهربائي.

من جانبه، رجّح مدير مؤسسة سمارا الحكومية لرصد الأجسام الفضائية، يفغيني بارانسكي، أن يكون الضوء الذي ظهر في السماء تلك الليلة ناجم عن سقوط نيزك في تلك المنطقة.

المصدر: mk.ru