بالفيديو.. نسر يلتقط ببراعة سمكة في الهواء!

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق لحظة التقاط نسر متأهب لسمكة رماها صياد نرويجي في الهواء، بعد أن انتهى من رحلة صيده البحري.

ويظهر المقطع بشكل بطيء، البراعة التي انخفض فيها النسر (أبيض الذيل) ليلتقط السمكة وهي في الهواء، مستخدما مخالبه الحادة، ليتابع بعدها التحليق وقد أمن عشاءه لذلك اليوم.

ويشتهر هذا النوع من النسور بقدراته وتقنياته العالية في الصيد، برا وبحرا وجوا، ما يميزه عن مئات الأصناف الأخرى من الطيور، اللاحمة وغيرها.

المصدر: يوتيوب