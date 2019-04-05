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لتواني يطير وحيدا على متن طائرة ركاب تتسع لـ 188 شخصا

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لتواني يطير وحيدا على متن طائرة ركاب تتسع لـ 188 شخصا
Skirmantas Strimaitis
المواطن اللتواني، سكيرمانتس ستريمايتس
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وجد مواطن لتواني نفسه وحيدا على متن طائرة الركاب "بوينغ-737-800" التي تتسع لـ 188 شخصا.

وقالت صحيفة وكالة "USA Today" الأمريكية إن اللتواني، سكيرمانتس ستريمايتس، توجه إلى منتجع للتزلج على الثلوج في برغامو الإيطالية، من عاصمة لتوانيا فيلنيوس. وبعد دخوله صالون الطائرة، لم يجد هناك إلا 5 أشخاص هم أفراد طاقمها.

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واتضح أن وكالة السياحة حجزت الطائرة بكاملها لإعادة المسافرين إلى وطنهم من إيطاليا، وتأخرت في طرح تذاكر الذهاب للبيع، ما أدى إلى بيع تذكرة واحدة فقط.

وقال اللتواني إن تلك الرحلة الجوية التي استغرقت ساعتين باتت تجربة غير مسبوقة في حياته.

يذكر أن أمريكية سافرت وحيدة، في نوفمبر الماضي، على متن طائرة ركاب أقلعت من بانكوك. وبعد أن دخلت "Airbus A319" منطقة اضطراب جوي، شعرت الأمريكية بالخوف وفقدت الوعي.

المصدر: لينتا. رو

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