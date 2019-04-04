عملية جراحية عاجلة لبحار على متن غواصة روسية في أعماق البحر

أفاد ناطق باسم أسطول البحر الأسود الروسي بأن عملية جراحية أجريت على بحار في غواصة "كراسنودار" الروسية، وذلك لأول مرة في تاريخ الأسطول.

وقال الناطق إن البحار أصيب بالتهاب الزائدة الدودية. وكان بحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية فورية لإزالتها.

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وتولى الجراح العسكري، دميتري يوجانين، إجراء تلك العملية داخل الغواصة، حيث تم تجهيز غرفة الجراحة في مقصورة لا تزيد مساحتها عن 5 أمتار مربعة.

وأشار الناطق إلى أن الغواصة لم تطف وقت إجراء العملية التي استغرقت 4 ساعات.

وقال إن حالة المريض مستقرة، وسيتم نقله إلى المستشفى بعد وصول الغواصة إلى مينائها.

المصدر: نوفوستي