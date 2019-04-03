رصد حمار وحشي أشقر لأول مرة في البرية (صورة)

رُصد حمار وحشي أشقر ونادر في متنزه سيرينغيتي الوطني بتنزانيا، في أول مشهد بري موثق للحيوان المخطط.

والتقط المصور، سيرجيو بيتاميتز، صورا مذهلة للحمار الأشقر، أثناء محاولته توثيق هجرة الحمير الوحشية.

Do they have more fun? Unclear. But scientists say the images confirm that zebras with albinism can survive in the wild https://t.co/JYXISywY2I — National Geographic (@NatGeo) March 31, 2019

وفي حديثه مع ناشيونال جيوغرافيك، قال بيتاميتز: "في البداية، اعتقدت أنه حمار وحشي ملطخ بالغبار. وبعد فترة وجيزة، أدركت ما شاهدت".

Photographer captures stunning image of rare BLONDE zebra in wild for the first time https://t.co/Tfy2Lj37oVpic.twitter.com/exlUxw1o4V — Blog Dady (@TRENDINGHITS1) April 3, 2019

وجسدت الصور مشهدا رائعا لحمار وحشي "أشقر"، من المحتمل أن يكون مصابا بالمهق، وهي حالة تقل فيها كمية الميلانين في الجلد ليبدو أشقر اللون.

إقرأ المزيد

ولا يُعرف الكثير عن الحمير الوحشية والمهق، ولكن الباحثين يقولون إن الصور النادرة للحمار الأشقر تؤكد لأول مرة، أن الحالة هذه مقبولة في الحمير العادية.

وتقول الأبحاث إن الخطوط السوداء والبيضاء المميزة للحمير الوحشية، تعمل على حمايتها من الحشرات المتطفلة، ويمكن أن تكون الحمير شقراء اللون أكثر عرضة للخطر.

وعلى الرغم من ندرة الحدث، إلا أن الحمير الوحشية الشقراء ليست وحدها في مملكة الحيوانات، حيث وُثقت ظاهرة المهق في مجموعة متنوعة من الأنواع الأخرى، بما في ذلك الزرافات وطيور البطريق والفئران وكذلك البشر.

المصدر: ديلي ميل