دبابة "ستالين" تشارك في استعراض عسكري بالقرم (فيديو)

قام الخبراء في سلاح المدرعات التابع لأسطول البحر الأسود الروسي بترميم الدبابة "يوسف ستالين-2" السوفيتية الثقيلة، التي شاركت في معارك الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

ومثلت الدبابة التي تزن 46 طنا إحدى المعروضات في متحف الحرب الوطنية العظمى الواقع على قمة جبل "سابون"، حيث دارت معارك ضارية مع المحتلين النازيين إبان الحرب العالمية الثانية.

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وتمكن الخبراء في مدرعات أسطول البحر الأسود من ترميم الدبابة وتشغيل محركها، لتشارك في الاستعراض العسكري الذي سيقام، يوم 9 مايو، في مدينة سيفاستوبل الروسية بشبه جزيرة القرم.

يذكر أن دبابة "يوسف ستالين-2" لعبت دورا هاما في الانتصار على ألمانيا النازية في المرحلة الختامية للحرب الوطنية العظمى. وعجزت قذائف المدافع من عيار 88 ملم وقذائف عيار 120 ملم لدبابات "بانتيرا" و"تيغر" الألمانية عن اختراق دروع الدبابة. وعلاوة على ذلك، فإن دبابة "يوسف ستالين-2" تميزت بقدرة فائقة على المناورة وقدرة نارية هائلة.

ويعتقد أن دبابة "يوسف ستالين-2" هي أقوى الدبابات إبان الحرب العالمية الثانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا