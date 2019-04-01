كيف تكشف الكاذب يوم "كذبة أبريل"؟

يشهد يوم 1 أبريل من كل عام انتشار الكثير من الأكاذيب "البيضاء" والحيل الخادعة، تحت عنوان عريض لتقليد شائع هو "كذبة أبريل".

وفي حين يسهل كشف العديد من الأكاذيب يوم "كذبة أبريل"، إلا أنه من الصعب معرفة الصدق من الكذب في كثير من الأحيان.

وبهذا الصدد، يقدم خبير لغة الجسد، روبرت فيبس، 5 علامات تكشف كذب الأشخاص يوم "كذبة أبريل".

1- تعابير الوجه الدقيقة

قال السيد فيبس: "تعد تعبيرات الوجه الدقيقة واحدة من أفضل المؤشرات على أن شخصا ما يخفي شيئا عنك، لأنها تظهر دون وعي الكاذب، وبالتالي لا توجد طريقة لوقفها. وتدوم هذه التعابير أقل من ¼ من الثانية، قبل تبني التعبير الذي نريد أن يراه الناس".

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2- حركات العين

أوضح فيبس أن معظم الناس ينظرون إلى أقصى اليسار عند تذكرهم للذكريات المرئية، لذا يمكن كشفهم عند سؤالهم عن هذه الذكريات، مع عدم نظرهم إلى اليسار".

3- حركات اليد

عندما يكذب الأشخاص، تصبح حركات أيديهم أكثر حيوية، ولكن بشكل غير متزامن مع ما يقولونه.

4- معدل رمش العيون

قال فيبس: "غالبا ما يحدّق الكاذب الخبير مباشرة في أعين الأشخاص أثناء الحديث، في حين يشعر الكثيرون بعدم الارتياح أثناء الكذب مع زيادة مفاجئة في معدل رمش العيون".

5- حركة الساق والقدمين

لكشف الكذب يوم "كذبة أبريل"، راقب حركات الساقين والقدمين، حيث أن لف ساق واحدة حول كاحل الساق الأخرى، يشير إلى عدم الارتياح والكذب.

المصدر: ميرور